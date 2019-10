Vía FOX Sports, Barcelona vs. Slavia Praga en vivo: cómo ver y dónde seguir el partido de Champions League

Un Barcelona en alza, líder de la Liga Santander , llega a República Checa para enfrentar a Slavia Praga por la tercera fecha del Grupo F de la Champions League. Con un tridente ofensivo en su mejor versión, al que se añadirá Ousmane Demebélé, tendrá al frente a un equipo al que nunca ha enfrentado desde las 14:00 horas con la transmisión de FOX Sports, MiTele, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y vía Depor, por su página web.

La vez que el Barcelona ha jugado en el Eden Arena (Sinobo Stadium), cuando se enfrentó al Viktoris Plzen (0-3), hace ocho años en la Champions League , con triplete de Messi. Aquel partido se debió disputar en un terreno que reuniese las condiciones de la UEFA, cosa que no ocurría con la cancha del rival.

En su estreno contra el Slavia en el Sinobo Stadium, el Barcelona llega en su mejor versión y con todo, a excepción del lesionado Sergi Roberto, pero con Ousmane Dembélé, quien el fin de semana se perdió por sanción la victoria de los barcelonistas en el campo del Eibar (0-3).

Para este encuentro, el Barcelona es claro favorito para saldar el partido con victoria y encarar la segunda parte del grupo F con todo de su parte para alcanzar la vigésimo primera clasificación como líder para la siguiente fase de la Liga de Campeone s.

Tras un empate contra el Borussia Dortmund en la primera jornada (0-0) y un apurado 2-1 (doblete de Luis Suárez) contra el Inter, en la segunda, el Barcelona afronta la tercera jornada contra un Slavia Praga que firmó un partido más que sobresaliente contra el Inter en el arranque de esta Champions y que acabó empatando en Milan tras recibir un tanto en el añadido.

Las cinco victorias seguidas del Barcelona avalan su buen momento, en el que el fin de semana pasado se le sumó el liderato en la Liga, merced a su triunfo, combinado con la derrota del Madrid en Mallorca (1-0).

El Slavia es el actual líder de la Liga checa, con once victorias y dos empates en la trece jornadas ligueras, mientras que en Euroropa, sólo cuenta con el empate de la primera jornada en Milan, al caer en Dortmund (2-0) en la siguientes.

Su estructura tiene un gran peso en la selección de la República Checa, que hace unos días doblegó a Inglaterra (2-1) en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. Están el portero Kolar, los defensas Coufal, Boril, Kudela y los medios Soucet y Husbauer.



Además, el conjunto de Praga cuenta con tres destacados futbolistas, como son Olayinka (Nigeria), Stanciu (Rumanía) y Yusuf (Bahrein). Cabe mencionar que el Slavia Praga tiene lesionado a Traoré, y son dudas Takács y Hovorka.



ALINEACIONES POSIBLES PARA VER EL BARCELONA VS. SLAVIA

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Suárez y Messi.



Slavia de Praga: Kolar; Hovorka, Coufal, Stanciu, Olayinka; Tecl, Kudela, Boril, Soucek; Sevcik y Masopust o Yusuf Helal.



CANALES POR PAÍS PARA VER EL PARTIDO DE CHAMPIONS LEAGUE

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur



Brasil Esporte Interativo Plus



Brunei beIN Sports Connect Malaysia



Canadá DAZN



Chile FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur



Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur



Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur



México FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte



Paraguay Fox Sports Cono Sur



Perú FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur



España Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+



Reino Unido BT Sport 3, BT Sport Live



Estados Unidos UniMás, B/R Live, TUDN en Vivo, Univision NOW, TUDN USA



Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur