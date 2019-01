Copa Libertadores 2019: programación y enfrentamientos del torneo continental

Este martes empieza la Copa Libertadores 2019. Los mejores equipos del continente se preparan para luchar por el título continental que los señala como lo mejor de América. Nos esperan partidos de infarto que podrás seguir por Depor.com

La edición número 60 de la Copa Libertadores de América contará con 47 clubes y el título se definirá en una final a partido único, prevista el 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Contiene los campeones de la Libertadores que participan en la edición 2019.

La primera fase se dará inicio con partidos de infarto con clubes como Delfín, Nacional, Bolívar, Defensor Sporting Club, Deportivo Guaria y Real Garcilaso.



Algunos clásicos no estarán, otros regresan con ánimo refrescado y quienes debuten en la renovada Copa Libertadores no podrán negar el particular encanto del ya sexagenario torneo, que arranca esta semana con River Plate como campeón vigente y viejas polémicas.

Casi hay que empezar al revés -por el desenlace de 2018- para explicar la Libertadores-2019, donde la aspiración máxima para la Conmebol debería ser la de recuperar parte el prestigio perdido tras la accidentada 'Final del Siglo' entre River y su archirrival Boca Juniors el pasado diciembre.