La final de la Copa Libertadores 2023 se acerca rápidamente con dos equipos históricos de la región listos para competir por el título. En representación de Brasil, Fluminense obtuvo su lugar al vencer al Internacional de Porto Alegre, mientras que Boca Juniors representará a Argentina después de superar a Palmeiras. Dado lo crucial de este partido, hemos preparado este artículo con la fecha, horarios y canales TV de transmisión para que estés al tanto. El reloj está en marcha para este emocionante enfrentamiento continental.

Boca Juniors llega al estadio Maracaná con un objetivo que ha perseguido incansablemente desde 2007, año en que ganaron su última Copa Libertadores: alzar su séptimo título en el prestigioso torneo continental, igualando así al legendario Independiente de Avellaneda, conocido como el ‘Rey de Copas’ argentino.

Durante la fase de grupos de la Libertadores 2023, los Xeneizes lograron cuatro victorias, un empate y una única derrota, anotando un total de nueve goles y recibiendo solamente dos en contra. Esta situación le aseguró el primer lugar en su zona. En las rondas de eliminación directa, todos los duelos se resolvieron en la tanda de penales, destacándose la figura de Sergio Romero.

Por otro lado, Fluminense llega a su segunda final de la Copa Libertadores, destacándose como uno de los conjuntos brasileños que mejor implementa el estilo de juego conocido como ‘jogo bonito’. Este enfoque futbolístico está liderado por jugadores como Marcelo, Ganso y Arias. Sin embargo, un área de vulnerabilidad se encuentra en su defensa.

Sin embargo, su habilidad para responder en situaciones cruciales y su sorprendente poderío en el ataque, liderado por el argentino Germán Cano, el máximo goleador del torneo con 12 anotaciones, son factores que lo han llevado merecidamente a la final del torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

Final Copa Libertadores 2023: ¿cuándo y a qué hora juega Boca vs. Fluminense?

El partido entre Boca vs. Fluminense, por la gran final de la Copa Libertadores, está programado para disputarse el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Asimismo, iniciará desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y 5:00 p.m. (horario argentino). A continuación, la lista de horarios:

México : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

Boca vs. Fluminense: ¿en qué canales ver?

El Boca vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Además, Telefe también transmitirá el partido, en Argentina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Boca vs. Fluminense: ¿dónde se juega?





