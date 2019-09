Por si Messi ejecuta la cláusula de su contrato: Mbappé suena como fichaje 2020 para el Barcelona

Lionel Messi tiene contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, pero una cláusula especial en su contrato le permite irse un año antes. Aunque en Camp Nou tienen confianza de que el mejor jugador del mundo no ejecutará dicha condición, no ven con malos ojos pensar en un futuro reemplazante.



En esa linea, según el portal español 'Don Balón', el Barcelona ha puesto a Mbappé en una lista de posibles reemplazantes para Messi. Y es que el francés tiene muchas características que gustan en Camp Nou. No solo en fútbol, también a nivel marketing.

Sin embargo, el fichaje de Mbappé no sería una tarea fácil ya que el Real Madrid también anda tras sus pasos. El pasado sábado el diario 'Sport' adelantaba que el PSG le ha comunicado al Barcelona que los blancos irán por el fichaje de Kylian en verano de 2020 y con varios millones de euros bajo el brazo.



En el PSG esperan grandes ofertas ya que Mbappé es hace mucho tiempo un viejo objetivo de Florentino Pérez y Zinedine Zidane. De hecho, el exgoleador del AS Mónaco ha sido uno de las prioridades de Zidane incluso antes de Pogba. Sin embargo, en el Real Madrid han preferido esperar.



Si el Real Madrid no va a por Mbappé en verano de 2020, lo hará durante el verano de 2021. Al jugador le quedará entonces un año de contrato con el PSG, por lo que será la situación ideal para que Florentino Pérez use la misma hoja de ruta empleada con Hazard. De todas formas, el Barcelona no quiere descartarlo del todo.

