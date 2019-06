Ni Real Madrid ni 'Barza': Alexis Sánchez suena fuerte para firmar por este club de LaLiga

Uno de los nombres que será protagonista en el mercado de fichajes de la próxima temporada es el de Alexis Sánchez. Con un nivel irregular en 2018-19 con Manchester United y pasándola más tiempo en la enfermería de Old Trafford que en los terrenos de juego, el delantero chileno tiene pie y medio fuera del equipo que dirige el técnico noruego Ole Gunnar Solksjaer. Aunque, pretendientes no le faltan al ex Colo Colo.

Y es que en LaLiga Santander quieren de vuelta a Alexis Sánchez , aunque no precisamente en Barcelona o en el archirrival culé, Real Madrid. Atlético de Madrid ha despertado su interés en tener al internacional con la Selección de Chile en sus filas, según reporta este miércoles RedGol. En la tienda colchonera lo tienen en mente por Antoine Griezmann, quien saldrá del equipo.

Según indica, el mismo presidente del Atlético, Enrique Cerezo, sería el encargado de llegar al popular 'Niño Maravilla' al Estadio Wanda Metropolitano. El interés por el atacante de 30 años es real, pero aún falta que el director técnico Diego Simeone apruebe su fichaje. Sin el visto bueno del 'Cholo', nadie puede salir o llegar al club.

Aunque, el subcampeón de LaLiga 2018-19 no es el único que se ha fijado en el ex delantero del 'Barza'. Otros conjuntos como Juventus e Inter de Milán no lo pierden de vista de cara al mercado de contrataciones que está a poco de abrir.

Por lo pronto, el posible nuevo refuerzo del Atlético de Madrid tiene en mente la Copa América 2019 con la selección de su país. Estaba lesionado, pero ya se entrena a la par de sus compañeros con la misión de llegar en las mejores condiciones al campeonato que inicia este 14 de junio. ¿Cambiará de equipo Alexis Sánchez?

