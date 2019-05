¡Más vale prevenir que lamentar! Los posibles reemplazantes de Sergio Ramos en el Real Madrid [FOTOS]

Trece años de fidelidad al Real Madrid parece que no son razones suficientes para mantener en vida este matrimonio. El defensor español y capitán 'Merengue', Sergio Ramos , podría dejar el Santiago Bermabéu la próxima temporada, según anunció el programa ‘El Chiringuito’ de La Sexta.



Aduciendo un desgaste, en el sintonizado programa español hablaron del futuro de Sergio Ramos, el cual no está del todo claro, pero que lo ven lejos de Valdebebas. En el programa televisivo aseguran que la relación entre el jugador y el Real Madrid está desgastada "por gestos y comentarios dentro del club que no son plato de buen gusto para ningún futbolista".



Por ello, en esta nota te queremos mostrar una lista variada de posibles candidatos a suplir a Sergio Ramos en el Real Madrid, ante una eventual salida del jugador campeón del mundo con España en el 2010. La nómina está conformada por cracks con un perfil más o menos parecido al capitá 'Merengue'. ¿Quieres sabes quiénes son? No te pierdas esta galería que está buenaza.

