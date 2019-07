¿Por qué entrena con el PSG? Neymar ya está recuperado para unirse a la pretemporada

Su nombre suena en el Barcelona y hasta en el Real Madrid, en donde las posibilidades cada vez parecen mínimas. Luego de que el PSG emitiera un comunicado sobre la situación de Neymar , el padre del futbolista argumentó que ‘Ney’ había pedido unos días extra para presentarse este lunes de 15 de julio en la pretemporada de los parisinos de cara al 2019-2020. ¿La razón? Compromisos instituciones y comerciales que tiene el delantero de la Selección de Brasil , desde hace más de cinco años, por lo que no se entendía el mensaje de los parisinos.



Ahora, de acuerdo al médico de la Selección del ‘Scratch’, Rodrigo Lesmar, Neymar no tiene inconvenientes para comenzar a entrenar con el balón desde este lunes. El doctor explicó que el tiempo de recuperación del atacante era de cuatro semanas, habiendo comenzado el proceso el pasado de 5 de junio. De este modo, ‘Ney’ no tendría problemas de ponerse bajo las órdenes de Thomas Tuchel, siempre y cuando no aparezca un nuevo inconveniente.



El pasado martes se vio cómo Neymar jugaba fútbol vóley en Brasil, generando otros conflictos del futbolista con los directivos parisinos de cara a una siguiente temporada. Mientras que en el mercado de fichajes de verano se habla de que el delantero vestiría la camiseta del Barcelona en las próximas semanas, en el PSG solo se remiten a una venta cuando la oferta colme las expectativas de ellos. ¿Se irá a cambio de 222 millones de euros? Lo veremos.



Neymar sigue vacacionando en Brasil, mientras que algunos compañeros suyos ya se enfocan en lo que sería la próxima campaña de ellos en pro de ganar la Champions League. Al jugador cada vez se lo ve más lejos de la capital de Francia. ¿Se mudará Cataluña?



