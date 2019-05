Déjame que te cuente: Ramos hará lo mismo que hizo Cristiano para salir del Real Madrid

Sergio Ramos no se irá del Real Madrid al menos esta temporada. Pero parece que el defensor, de todos modos, no dejará la oportunidad de marcharse a China y pese a que Florentino Pérez le negó esa posibilidad, buscará otra vía para salir el próximo año. Y el defensor recorrerá nada menos que el mismo camino que Cristiano Ronaldo cuando fichó por la Juventus: dejarle un fuerte monto al club.

Florentino Pérez dejó claro, en su entrevista con 'El Transistor' el lunes, que no dejó ir a Ramos porque el jugador quería marcharse a coste cero. "Me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso", reveló el presidente 'blanco'. " Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis", remarcó.



Y esa fue la principal, o tal vez la única razón por la que el Madrid no dejó ir a Ramos. Sin embargo, habrá una nueva reunión entre Pérez y Ramos para negociar la salida. En el Bernabéu tienen claro su proceder: será tal y como sucedió un año atrás con Cristiano Ronaldo.

Por entonces, a Cristiano le invitaron a presentar una oferta y así lo hizo. Además, el luso estaba decidido a asumir nuevos retos, por lo que al Real Madrid no le quedó de otra que aceptar. Y en la misma posición está hoy Sergio Ramos, quien buscará, junto con el club de China que lo quiere, una salida para finalmente marcharse del Bernabéu.



Aún no se sabe qué club es el que quiere a Ramos, aunque Josep Pedredol de 'Jugones' ha informado que al sevillano le habrían ofrecido ganar ¡35 millones de euros al año! , el doble de lo que cobra en el Madrid. Una cifra nada despreciable y por la cual el defensor 'blanco' se ha planteado salir.



El defensor de 33 años es un gran ídolo del club, con el que ganó cuatro ediciones de la Champions League, aunque fue muy criticado por la floja campaña "merengue" en la temporada que acaba de terminar, en la que el Real Madrid terminó a 19 puntos del campeón Barcelona. Los blancos perdieron 12 partidos ligueros por primera vez en 20 años.

► Arsenal vs. Chelsea: chocan en el Estadio Olímpico de Bakú por final de la Europa League 2019



► Los fichajes oficiales de cara a la próxima temporada en Europa



► Eden Hazard afronta el que podría ser su último partido con el Chelsea



► Irónica respuesta de Klopp a Guardiola por restarle importancia a la Champions