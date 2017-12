Mark Bosnich es un exfutbolista australiano, se desempeñaba como arquero y llegó a jugar en clubes 'top' de Inglaterra como el Manchester United y el Chelsea durante varias temporadas, aunque no pudo alcanzar protagonismo por distintas razones. Regresó a su país por el 2008 y dos años después colgó los guantes.



Luego de que se conociera que Australia y Perú serán rivales en el grupo C del Mundial Rusia 2018 , Depor se contactó con el exguardameta quien analizó lo que será el duelo ante la blanquirroja, el próximo 26 de junio en Sochi.



"Perú es un equipo muy bueno como vimos en las Eliminatorias sudamericanas, ya que terminar quinto fue un logro e hizo lo que quiso en los dos partidos contra Nueva Zelanda. El entrenador Ricardo Gareca ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, Australia juega con Perú en el último juego de grupo, por lo que no sabemos qué se requerirá de ambos equipos. Será importante para Perú y Australia puedan tener un buen comienzo en sus dos partidos de apertura" , dijo Bosnich.



Para el exManchester United, la Selección de Francia es la favorita del grupo C. "Sí, por supuesto, Francia es favorita. Sin embargo, el segundo puesto está abierto. Dinamarca y Perú son equipos muy buenos, pero Australia será un equipo muy difícil de enfrentar. Los primeros partidos Francia vs. Australia y Perú vs. Dinamarca van a ser muy importantes para el grupo", comentó.



Mark Bosnich también alabó el juego de la bicolor y a su vez dio una opinión sobre el panorama de Australia . "Perú es un equipo que puede obtener un buen resultado en los juegos realmente grandes como lo han venido demostrando en estos últimos tiempos. También estar en la Copa del Mundo por primera vez en 36 años será una gran cosa. Por otra parte, Australia no está dejando una ventaja al no nombrar a un técnico. Más importante será lo que haga el entrenador cuando llegue", enfatizó.

Finalmente, y sobre quién se pondrá el buzo de los 'Socceroos', Bosnich aseguró que "hay muchas posibilidades en este momento, pero no creo que Australia nombre un entrenador hasta el Año Nuevo. Me gustaría ver un nombre tan grande como Marcelo Bielsa y Jürgen Klinsmann, quienes se vocean, pero sino son ellos espero que sea un gran técnico de renombre".