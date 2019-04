Tiene un 'aire': aparece un 'clon futbolista' de Cristiano en Irak y se hace más que famoso [FOTOS]

Cristiano Ronaldo es sin duda el 'Mister Champions' desde que juega este torneo. Basta recordar su triplete al Atlético de Madrid para meter a Juventus a los cuartos de final de la Copa de Europa 2018-19, en donde tendrá como rival al Ajax de Ámsterdam que eliminó al Real Madrid. Ahora, el ex Balón de Oro y FIFA The Best es noticia, aunque no precisamente por un golazo que haya marcado con la camiseta 'bianconera'.

Resulta que en Irak le ha salido un 'clon', el cual también es futbolista. Hablamos de Biwar Abdullah (25 años), quien se ha hecho conocido en su país por el parecido que tiene con el ex jugador del Real Madrid, Manchester United y Sporting Club de Lisboa. Hasta en la calle lo detienen para tomarse fotografías con hinchas del crack portugués. Juega en una liga amateur, pero en los últimos meses no ha pasado desapercibido.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos a Biwar, conocido en estos momentos con el ' Cristiano' de Irak. Tiene un parecido con el crack de la Juventus, aunque resta resolver si es que su juego se asoma un poco al menos al del delantero luso. Y para ti, pelotero, ¿compras que tiene un 'aire' al popular 'CR7'?

