Terrible noticia para Renato: Feyenoord confirmó que no está en sus planes y lo obliga a buscar otro club

Renato Tapia deberá aprovechar el mercado de fichajes 2019 para encontrar un nuevo club porque no está en los planes del Feyenoord. Tal como lees, a pesar de la gran Copa América que hizo con Perú, el club holandés ha confirmado que no contará con el volante para la siguiente campaña.



"La temporada pasada tratamos de dejarle en claro que no hay futuro en Feyenoord. Entonces no hubo club, luego se fue a Willem II", dijo Sjaak Troost, directo deportivo del club de los Países Bajos, en declaraciones a 'RTV Rijnmond'.



A pesar de que no jugará más en el equipo de Jaap Stam, el Feyenoord se niega a dejar ir a Renato Tapia sin ver un solo euro. En la entidad de Róterdam la idea es venderlo.



"Ahora ha jugado la Copa América y los clubes se han inscrito. Todo es positivo, por supuesto, pero ahora no quiere. La política de Feyenoord es que no lo dejemos ir de forma gratuita. Sólo lo hicimos para los jugadores que significaron mucho para Feyenoord como Karim El Ahmadi y Brad Jones".



Tapia, que llegó al Feyenoord en la temporada 2015-16 por 1,5 millones de euros, fue cedido a préstamo la última mitad de la temporada 2018-19 al Willem II también de la Eredivisie, pero el acuerdo culminó y ha vuelto al cuadro rojiblanco, que busca una salida importante para el jugador y el club.

