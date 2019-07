No me quiero ir señor 'Pep': Guardiola puso a jugador inglés por encima de Lionel Messi

Para muchos críticos, aficionados y exfutbolistas así como entrenadores, el Barcelona de Guardiola fue uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, sino el mejor. Y gran parte del éxito del 'Pep' pasó, desde luego, por un gran Lionel Messi , que se encontraba en plena ebullición de su talento. Por lo que este viernes han sorprendido las declaraciones del técnico del Manchester City, al referirse a la 'Pulga' y a la 'joya' del equipo inglés Phil Foden.

"Lo he dicho muchas veces, pero tal vez no lo haya dicho delante de él", empezó Guardiola al hablar de Foden, para luego soltar la 'bomba'. " Es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador. Tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores", afirmó.



"Su único problema es que a veces su entrenador no lo pone en el once inicial. Esperemos que en el futuro eso pueda mejorar", añadió.

Las palabras de Guardiola, han tenido gran repercusión en España, y sobre todo en tienda azulgrana, donde habrían considerado como un desaire por parte del técnico hacia Messi, a quien ha puesto por debajo del nuevo talento de la cantera del City.



Phil Foden es un futbolista inglés de 19 años que juega como mediocampista y que debutó con la camiseta del Manchester City en noviembre de 2017.



Phil Foden | Manchester City. (Getty Images) Phil Foden | Manchester City. (Getty Images)

