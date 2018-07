Raúl Ruidíaz estuvo a punto de dejar escapar su sueño de convertirse en futbolista profesional. Cuando era pequeño e iba todos los días a entrenar con las divisiones menores de Universitario de Deportes a Campo Mar, pensó en dejar de asistir porque no le alcanzaba el dinero para sus pasajes. Un directivo de aquella época lo convenció de quedarse y hasta lo ayudaron con la matrícula en la escuela Trilce para que tampoco deje de lado sus estudios. ¿Qué fuese de muchos futbolistas si el destino no les ‘tira un centro’? Esa anécdota profundizó aún más su amor por la ‘U’.



Hoy, todos conocen la historia del delantero que comenzó en el América Cochahuyaco, filial de Universitario , y que ahora milita en el Seattle Sounders de la MLS . Ruidíaz estuvo de cumpleaños y lo celebró como mejor le gusta: jugando y marcando su primer gol con su nueva camiseta.



Muchos hinchas cremas recuerdan su debut con la ‘U’. Fue un 4 de octubre en el Descentralizado del 2009, año que los dirigidos por Juan Reynoso conseguirían el título nacional. El joven delantero que fue promovido por presión dirigencial y no por pedido del DT, era cuestionado por su estatura, pero cuando comenzó a jugar con la frescura y ‘conchudez’ que lo caracteriza, demostró que su techo era alto. Así, su primer gol llegaría el 24 de octubre ante Melgar de Arequipa. Fue un golazo para sellar el 3-1 en el Monumental. La ‘Pulga’ hacía soñar a la hinchada merengue y al peruano en general.



De tantos goles y golazos, algunos que quedarán siempre en la retina de los ‘futboleros’, otros que dieron la vuelta al mundo, por su exquisitez o por la polémica que levantó. El delantero peruano, con 28 años recién cumplidos, tiene 143 goles en su carrera profesional en los 348 partidos que ha jugado.



Quizás una de las anotaciones que más recuerda el hincha de la ‘U’ es el que le anotó a José Gálvez en el 2013. Aquella magistral actuación del delantero con cuatro tantos en el 5-1 por la última fecha de las Liguillas. Fue su hat-trick, picándosela desde 30 metros al arquero Fischer Guevara, tras recuperar un balón en la mitad del campo. Ruidíaz fue parte fundamental del título 26 para los ‘Cremas’ ese año.



Pero si hay un gol que nadie olvida es la recordada ‘Mano de Dios’ que eliminó a Brasil en la Copa América Centenario 2016 , en Estados Unidos. Una triangulación entre Polo, Guerrero y Ruidíaz que la ‘Pulga’ terminaría con la acción más polémica de aquella Copa. El uso del VAR no estaba aprobado aún para ese torneo, por lo que el árbitro uruguayo Cunha, después de una larga discusión con sus asistentes, validó el gol.



El Torneo sería el punto de quiebre para que Ruidíaz vuelva al exterior. Esta vez, la Liga indicada sería la mexicana. El Monarcas Morelia fichó al delantero, que en ese entonces pertenecía a Universitario, en una negociación más que cuestionada con la administración de los Leguía.



El resto es conocido. Ruidíaz se metió al ‘bobo’ de los ‘Monarcas’ siendo dos veces campeón de goleo (Apertura 2016 y Clausura 2017), también fue reconocido con el Balón de Oro de la Liga MX como mejor jugador del 2017. Pretendido por los grandes aztecas, decidió probar suerte en la MLS , liga que sigue acumulando cracks mundiales, con el fin de seguir siendo útil para la Selección peruana de cara a la próxima Copa América y las Eliminatorias. Que sigan los goles.



Escrito por Mauro Marcalaya