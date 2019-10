"Si no me quedo, nadie sabrá qué es la MLS": otras históricas frases de Zlatan que solo él se atrevió a decir [FOTOS]

El pasado jueves, Zlatan Ibrahimovic anotó un tanto y dio una asistencia en la que pudo ser su última actuación con la camiseta del Galaxy en un partido en el que los dos equipos ofrecieron un deslumbrante espectáculo ofensivo ante una afición que abarrotó el estadio.



Al final del partido, el delantero sueco, que ha sonado en el Manchester United y Napoli para el mercado de fichajes de invierno, se ha referido a su futuro apelando a la arrogancia que lo caracteriza y ha hecho único en el fútbol.



"Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo a los periodistas en zona mixta.

Más frases de Zlatan Ibrahimovic

"Soy un Ferrari y me conduces como un Fiat"



El delantero tuvo un breve paso por Barcelona, al que llegó en su mejor momento y estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero no terminó de acoplarse por las disposiciones del DT. No se cayó nada y eso fue lo que le dijo.



"No merece la pena ver un Mundial sin mí"



Tras quedar fuera del Mundial de Brasil a manos de Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido épico, Zlatan no dudó en mandar una frase que se quedará para la eternidad.



"Me quedo si sustituyen la Torre Eiffel por una estatua mía"



Típico de Zlata. El sueco respondió así cuando fue preguntado sobre su continuidad en el PSG, equipo en el que alcanzó los 156 goles en 180 partidos.



"He alcanzado un nivel en el que no necesito a los medios, ellos me necesitan a mí"



Cuando fue consultado por su relación con los medio de comunicación por sus constantes actitudes, Zlatan fue más Zlatan que nunca. ¡¿Cómo no quererlo?!



"Si quieren pararme, tendrán que matarme"



Zlatan tiene un estilo de juego único. Su potente físico y su refinada técnica lo hacen un jugador completo. Siempre ha sido un jugador difícil de para. Él da la clave para hacerlo.



"¿A mi mujer? Nada. Ya tiene a Zlatan"



Cuando le preguntaron al sueco sobre qué le regalaría a su esposa por su cumpleaños, él tiene la respuesta. Un regalo difícil de superar, ¿no?



"Si no encontramos casa, compraré el hotel entero"



Para Zlatan no fue fácil conseguir casa en París en sus primeros años, pero para él no había problemas. Si no encontraban una que le guste y acapare sus expectativas, el hotel donde se hospedaba tenía la respuesta.



"No necesito un trofeo para saber que soy el mejor"



Zlatan nunca ganó un Balón de Oro. Tuvo la ¿mala? suerte de coincidir en la época de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, o antes en la de Ronaldinho y Kaká. Todos ellos evitaron que Zlatan gane el trofeo a mejor jugador del mundo, pero para él eso no es determinante.



"Ven a mi casa y verás si soy gay. Y trae a tu hermana"



Con Zlatan no vale meterse. Menos dudar sobre su sexualidad. El sueco le respondió así a un periodista que le preguntó si era homosexual.



"Cuanto más dinero gano, más ingresa Francia en impuestos"



Fue uno de los mejores pagados cuando estuvo en el PSG y para él no habían motivos para que la gente se quejase. Total, su sueldo beneficiaba a todo el país.

