Chemo Del Solar: "Me hubiese encantado jugar en Sporting Cristal"

Chemo Del Solar sorprendió a todos con declaraciones que no se equivocó en clasificar como polémicas. El hoy entrenador de César Vallejo dijo que le hubiera encantado jugar en Sporting Cristal y contó que tuvo todo arreglado para jugar por Alianza Lima.

"Voy a decir algo que seguramente va a generar polémica, después de todo lo que he vivido yo, dentro de dos días cumplo 51 años, ahora me atrevo a decir que me hubiese encantado jugar en Sporting Cristal. Lo digo de verdad porque es un club ejemplar", dijo en Fox Sport Radio.

¿Sporting Cristal dejará ir a Mario Salas? Así respondió el presidente de los celestes a la prensa de Chile



Chemo del Solar contó que en el año 2002 cuando tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional, Jaime Noriega, quien era presidente de los celestes, le propuso ir a jugar a Sporting Cristal.

"No fui porque en ese momento decía: yo soy de la U cómo voy a ir a Sporting Cristal. Pero en estos momentos, después de todo lo que me ha tocado vivir, de haber entrenado a Cristal y que la gente se portara como se ha portado, yo hubiese jugado en Sporting Cristal de todas maneras", afirmó.

El exjugador de Universitario de Deportes dijo en cambio que en Alianza Lima no hubiera jugado a pesar de haber estado a un paso de fichar por los íntimos. "A Sporting Cristal le tengo cariño y simpatía pero Alianza…".



"Yo jugaba en San Agustín, Alianza Lima quería llevarme y yo me reúno con Agustín Merino como tres veces. Prácticamente teníamos todo arreglado para yo jugar en Alianza Lima y aparece Juan Carlos Oblitas que era mi entrenador en la Sub 20. Es él quien me convence para ir a la 'U' porque yo había hecho todo menores en Universitario de Deportes y al final regreso. Roberto Martínez también iba a ir a Alianza", contó Chemo Del Solar.

"Eso no quita que yo declare, hasta cuando era entrenador de Sporting Cristal, que soy hincha de la 'U'", dijo.

NO DEJES DE VER



¿Qué pasa si empatan en puntos tras los dos partidos? (Video: América TV)

LEE TAMBIÉN