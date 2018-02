Sporting Cristal tiene todo servido para ganar sus primeros puntos: UTC no tiene dónde recibirlos. ¿Hace cuánto tiempo no había un walkover en el arranque del Descentralizado ?

Las reglas son las reglas. El Estadio Mansiche no fue aprobado por la Comisión de Estados de la ADFP y no se podrá jugar ahí el UTC contra Sporting Cristal por la primera fecha del Torneo de Verano. En esta situación, los celestes tienen todo encaminado para ganar los tres puntos en un caso prematuro de walkover. Este caso, sin embargo, no es nada nuevo en la jornada inaugural nuestro balompié.



Melgar le ganó por walkover a San Martín en la fecha 1 del Descentralizado 2012. La huelga de futbolistas obligó a los clubes a alinear a jugadores no agremiados, en su mayoría juveniles, para cumplir con el calendario. La directiva santa estuvo en contra de dicha medida y decidió no mandar equipo alguno a Arequipa. El Dominó se presentó en la cancha de la UNSA para confirmar el WO. Este es el último antecedente en la primera fecha de nuestro balompié.

Nueve años antes, Alianza Lima le ganó a Deportivo Wanka por walkover en el arranque del Descentralizado 2003. El equipo huanca no presentó los documentos pedidos por la resolución 010-FPF-2002 del 21 de noviembre de 2002, y estuvo impedido de jugar el partido. El choque, programado para el 2 de marzo, jamás se jugó. Los huancaínos recién regularizaron su situación días antes de las segunda fecha.

El partido entre UTC y Sporting Cristal fue programado para el viernes 2 de febrero a las 8 de la noche. Por reglas de las Licencias FIFA, el Gavilán no puede jugar de local en el Héroes de San Ramón y está obligado a encontrar una nueva localía. A pocos días del encuentro, el Estadio Mansiche de Trujillo no pasó la inspección, y dejó en incertidumbre la situación de ambos clubes.

