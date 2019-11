Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 28 unidades. Sin embargo, el grupo que dirige Pablo Bengoechea ha sido duramente criticado por no poder mantener el arco en cero desde hace seis fechas y convertirse en uno de los equipos más goleados del torneo.

Rinaldo Cruzado habló con Las Voces del Fútbol sobre el tema y aseguró que la culpa no es solo de la defensa, sino de todo el equipo; asimismo el futbolista resaltó que el objetivo es ganar el título a fin de año.

“Cuando nos convierten la culpa es del equipo no sólo de los defensores. Tratamos de mejorar día a día. Queremos que no nos marquen, pero el problema no es defensivo, hay un todo. También hay que ver las cosas positivas”, aseguró Rinaldo Cruzado.

“Nuestro objetivos es ser campeones y tenemos que mantenernos fuertes. Sabemos donde estamos y tenemos lideres muy buenos en el equipo", continuó.

Alianza Lima visitará a Deportivo Binacional en Juliaca por la Fecha 15 del Torneo Clausura. El duelo se llevará a cabo a partir de las 3:30 p.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU, pero recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

Reimond Manco defendió a Christian Cueva. (América TV)

►La posición de Pirata FC sobre vender la categoría tras descender a Segunda División

►La Selección Peruana le envió un saludo a Christian Ramos por su cumpleaños

►Como Pirata FC: ascendieron y rápidamente perdieron la categoría [FOTOS]

►¡Confirmado! Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC se jugará en el Estadio Nacional