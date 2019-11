Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Binacional son los candidatos principales para llevarse el Torneo Clausura y son los que pelean la posibilidad de disputar, a fin de año, el título de campeón nacional. Todos tienen opciones, algunos más complicadas que otros ¿Cuáles son? Te las explicamos a continuación.

Binacional (Puntos en el Clausura: 24/En el Acumulado: 60)



Si gana el Clausura... Será automáticamente campeón de la Liga 1, porque también se impuso en el Torneo Apertura.



Si no gana el Clausura... Irá directo a la final, siempre y cuando acabe entre los dos primeros del acumulado (hoy es líder). Si vence a Alianza Lima en Juliaca, logrará el objetivo.



Alianza Lima (Puntos en el Clausura: 28/En el Acumulado: 54)



Si gana el Clausura... Clasificará a las ‘semis’ de los play off, donde enfrentará al segundo del acumulado (Sporting Cristal ocupa ese lugar).



Si no gana el Clausura... Al igual que la ‘U’, deberá quedar entre los dos primeros del acumulado para jugar los play off. Hoy está a tres puntos de Sporting Cristal en esa tabla.



Universitario de Deportes (Puntos en el Clausura: 26/En el Acumulado: 49)



Si gana el Clausura... Irá directo a las ‘semis’ de los play off. Hoy sigue segundo, a dos puntos de Alianza Lima, y de los tres partidos que le restan, dos serán en Lima.



Si no gana el Clausura... Todo se complica. Tendría que quedar segundo en el acumulado, puesto que hoy ocupa Sporting Cristal, con ocho puntos de ventaja. Solo así irá a las ‘semis’ de los play off.



Sporting Cristal (Puntos en el Clausura: 25/En el Acumulado: 57)



Si gana el Clausura... Irá directo a la final nacional, si se mantiene entre los dos mejores del acumulado.



Si no gana el Clausura... Y mantiene el segundo puesto del acumulado, clasificará a la semifinal de los play of.



