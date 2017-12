Carlos Ascues: "Surgió la posibilidad de ir al extranjero, pero quiero jugar la Copa con Alianza Lima"

Los hinchas de Alianza Lima lo consideran el mejor fichaje que llegó al club para el Torneo Clausura. Y a pesar de que fue tentado para volver a Europa, Carlos Ascues se mantendrá en sintonía con los íntimos en 2018. No se va.

¿Jugar la Copa ante Boca te hizo cambiar de planes?

La verdad es que tengo contrato. No puedo negar que surgió una posibilidad de volver al extranjero, pero me seduce el reto de jugar la Libertadores y hacer historia ante grandes rivales como Boca y Palmeiras.

¿La Copa es una gran vitrina para dar el salto a la bicolor?

Es mi deseo, ya que formé parte del grupo en la Eliminatoria y buscaré mi oportunidad. Si el ‘profe’ (Gareca) no me convocó, tal vez fue por mi falta de continuidad o porque me faltó alcanzar mi mejor nivel. Así que depende de mí esforzarme más y buscar ser tomado en cuenta para el Mundial.

Fue una decisión acertada volver a Matute a mitad de

año...

Sí, porque campeonar ha significado mucho para mí, sobre todo porque soy hincha. Con mis compañeros hemos conformamos una gran familia y ahora buscaremos lograr el bicampeonato.

¿Qué mensaje tienes para los hinchas?

Que disfruten esta Navidad en compañía de sus familias y que nunca nos dejen de alentar. El próximo año tendremos muchos retos juntos.

Por Alexander Bustillos

