Todavía falta que los clubes y la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) aprueben las bases del campeonato, pero ya se puede adelantar cuándo se iniciará el Descentralizado 2018 y, también, algunas de las novedades que presentaría la próxima temporada.

La idea es que el Descentralizado 2018 se inicie el próximo 2 de febrero y termine el 30 de noviembre. La propuesta es que el campeonato se divida en Torneo de Verano, Apertura y Clausura y al final se dispute un Play Off, donde se enfrentarán, los ganadores de cada torneo junto al que quede primero en la tabla acumulada, para definir al campeón nacional.



Si un equipo gana los tres torneo automáticamente será campeón nacional, pero si eso no ocurre los encuentros del Play Off se jugarían la primera semana de diciembre.

► Fichajes 2018: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

¿Los extranjeros?

​Después de un par de reuniones entre la FPF y la Comisión de Bases de la FPF se quedó que los clubes puedan fichar cinco extranjeros durante el año, pero solo pondrán utilizar a tres en cancha, tal como ocurrió este 2017 que se va. No hay aumento de foráneos.

¿La bolsa de minutos?

Inicialmente, la asamblea de bases propuso que se reduzca la bolsa de minutos, pero finalmente ese pedido no prosperó. Se mantendrá la obligación que los clubes sumen 4 mil minutos durante el año, con jugadores nacidos en 1997 a menos.

Aquí entra el cambio. Anteriormente los clubes tenían que cumplir un mínimo de minutos por cada torneo para que no le quiten un cupo de extranjeros. Bueno, ahora, la idea es que se les reste 3 puntos cuando no se llegue a la meta por cada torneo.

La Comisión de Bases expondrá los cambios del Descentralizado 2018 a la Asamblea de Clubes, la próxima semana, para el visto bueno y después se le remitirá los mismos a la FPF para su aprobación final.

Villamarín fue titular en UTC, con Franco Navarro. (Video: Jesús Bernal / Foto: Fernando Sangama)

TE PUEDE INTERESAR

► Vacílate con los mejores memes de la bicolor publicados en 2017 [RESUMEN]



► Fichajes 2018: así se refuerzan los equipos peruanos para el Descentralizado [FOTOS]



► Alianza Lima 2018: ¿cuándo comienzan los íntimos su pretemporada?



► 2017, el año de Alianza Lima: cinco razones detrás de su campeonato nacional