Universitario de Deportes: ¿Paulo de La Cruz vuelve al primer equipo?

Juan Pajuelo tomó las riendas de Universitario de Deportes con novedades en el equipo. El DT solicitó la presencia de varios jugadores de la reserva, entre ellos Paulo De La Cruz quien tiene muchas posibilidades de sumar minutos en el primer equipo.

Juan Pajuelo explicó, en conferencia de prensa, que está utilizando jugadores de la reserva para completar los trabajos. Y que Paulo De La Cruz tiene condiciones. Si lo necesitan por bolsa de minutos o por razones técnicas, lo utilizarán.

Universitario de Deportes trabajó bajo las órdenes de Juan Pajuelo. (Video: María Fe Errea)

"Para algunos trabajos, por el plantel reducido, nosotros hemos traído jugadores para completar el plante. De allí en más, esto es fútbol. Lo tuve en reserva bastantes fechas, tiene muchas condiciones y tiene que mejorar. Y hemos hablado con él y lo sabe", dijo Juan Pajuelo.

Esta será una nueva oportunidad para Paulo De La Cruz quien estuvo trabajando con la reserva por órdenes de Nicolás Córdova. Incluso el exDT crema deslizó que el jugador no tuvo mayor oportunidad en el primer equipo por problemas disciplinarios.

"Si yo contara por qué no están ( Paulo De la Cruz y Brayan Velarde)... Son situaciones internas que tienen que ver con otras cosas. Hay cosas que no puedo hacer públicas por el bien de ellos. Hay un tema de respeto, de valores y disciplina y los que no cumplan con eso no van a jugar", dijo antes de dejar el equipo.

El volante, que debutó cuando Universitario de Deportes era dirigido por Pedro Troglio en los primeros meses de la temporada 2018, podría aparecer en la lista de convocados para el partido del fin de semana ante UTC en el Monumental (Domingo 6 p.m).

