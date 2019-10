André Carrillo: en qué equipos de Champions League encajaría, según su valor en el mercado de pases

A sus 28 años de edad, André Carrillo se siente cómodo jugando en la liga de Arabia Saudita, a pesar de que Ricardo Gareca, el técnico de la Selección Peruana, mostró su disgusto en más de una ocasión. Consecuentemente, esta situación le pasó factura a ‘La Culebra’, que hoy no es considerado titular indiscutible en la ‘bicolor’.

En el marco de la Champions League, Pedro Eloy García, periodista de Movistar Deportes, afirmó que André Carrillo jugaría “en la mitad de equipos” que actualmente disputan la Champions League.

"No se me pasa la bronca de que André Carrillo no juegue en Europa, la Champions. Seguramente en Barcelona no jugaría en lugar de Dembelé, pero jugaría en la mitad de equipos que juegan la Champions y sería titular indiscutible", sostuvo en Movistar Deportes.

En ese marco, preparamos una galería para mostrar en qué equipos, que disputan la Champions League, encajaría André Carrillo, teniendo en cuenta su valor en el mercado de pases, el cual supera los 7 millones de dólares, según indica Transfermarkt.

Aquí te mostramos algunos jugadores que están por debajo de dicho valor y, actualmente, juegan Champions League.

Perú será sede del Mundial Sub 17. (América TV)

► Pedro Eloy: "André Carrillo podría jugar en la mitad de equipos que están en la Champions y sería titular"

► ¡Viaje al pasado! Así lucían los arqueros de la Liga 1 en sus primeros años en el fútbol profesional [FOTOS]

► Desde Schuler hasta Duclós: los jugadores que suman menos partidos en la Liga 1 [FOTOS]

► La otra cara de la moneda: jugaron en la Selección Peruana y ahora luchan por no descender a Segunda División