Claudio Pizarro se resiste a ser despedido de la Selección Peruana en partido de homenaje

No es el momento, por ahora. Claudio Pizarro se resiste a tener un partido de despedida con la Selección Peruana , en homenaje por su trayectoria, luego de que Ricardo Gareca afirmara que el ‘Bombardero’ se lo merece por su impecable trayectoria como profesional en el extranjero y por liderar a la ‘bicolor’ por muchos años.

“Yo creo que merece un homenaje. No son decisiones mías, pero las entidades resuelven; en este caso, la FPF. Yo pienso que sí porque fue un embajador del fútbol peruano y los representó en equipos muy importantes”, respondió Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro en entrevista con Andina.

En ese marco, el ‘14’ respondió a su estilo en conversación con Weser Kurier: "No me di cuenta de eso [sobre las declaraciones de Gareca]. Pero, por supuesto me gustaría, eso está claro. Esperemos, ahora no es el momento".

Con 40 años encima, Claudio Pizarro jugará su última temporada en Alemania con Werder Bremen y le dirá adiós al fútbol. Muchos esperan que el delantero se ponga la camiseta de Alianza Lima, para cumplir el sueño del hincha.

Es preciso señalar que Claudio Pizarro y Ricardo Gareca protagonizaron un tenso momento, previo a la Copa América. El ‘Tigre’ afirmó que el ‘14’ se autoexcluyó de la ‘bicolor’ y el delantero lo calificó de ‘milonguero’.

