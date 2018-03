Periodista ruso: "Jefferson Farfán es un ídolo en el Lokomotiv Moscú"

Jefferson Farfán no se cansa de hacer historia y de meterse en los corazones de las multitudes. Con su juego, el delantero se convirtió en ícono de la Selección Peruana, de Alianza Lima, del Schalke, el PSV y ahora también del Lokomotiv ruso.

El periodista ruso Oleg Lysenko, del portal Championat.com, aseguró que la intención del cuadro de Moscú es extender el vínculo con el delantero peruano y verlo brillar en el próximo Mundial.

Perú en Rusia 2018: hinchas de la bicolor entre los que más gastarán para ir al Mundial



"Me parece que el Lokomotiv buscará renovar el contrato de Jefferson Farfán. Los hinchas lo quieren, es un nuevo ídolo del lokomotiv. No creo que el jugador pida mucho dinero porque tiene su edad y por eso lado no veo problemas en una renovación. Pienso que estaré quedara en Rusia, porque está cómodo aquí", le dijo a Depor.

Oleg Lysenko, señaló también que aunque Jefferson Farfán ya supera los 30 años ha sorprendido con su despliegue y sus goles. "Ha hecho lo que ha querido aquí", sostuvo.

¿En qué canales se transmitirá los partidos amistosos de Perú previo al Mundial?



"Parece un jugador muy joven. Me gusta mucho, es uno de los mejores futbolistas de la liga rusa, hace la diferencia, y esperamos pueda mantener el nivel en la Copa del Mundo", culminó.

Perú al Mundial Rusia 2018: "Todos aman a Jefferson Farfán", dijo presidente de Lokomotiv Moscú

NO DEJES DE LEER

►Ricardo Gareca reveló cuál es su miedo más grande en divertida entrevista

► Perú vs. Dinamarca: las probabilidades 99 días del debut en el Mundial

► Las atajadas de Alejandro Duarte que convencieron a Gareca para convocarlo a la Selección [VIDEO]