No había porque achicarse. En frente estaban varios de los futbolistas más caros y con mejor nivel en el mundo, pero nosotros teníamos lo nuestro y así ganamos. La Selección Peruana demostró un nivel de mundialista en Miami y consiguió un triunfazo ante Croacia.

Los futbolistas de la bicolor sabían que estaban siendo observados bajo los ojos del mundo y verdaderamente se lucieron. Desde el arquero hasta el '9', en general, cada futbolista tuvo al menos un punto alto por destacar. A continuación hacemos el uno por uno.

Perú arma la jarana en Miami: Flores marcó tras gran combinación

Carlos Cáceda: Concentrado de principio a fin. Si hoy hubiera estado en juego su presencia en el Mundial, la habría conseguido. Convenció hasta al más crítico. Sereno, seguro, respondiendo a la altura en las pelotas paradas y cortando todos los centros. En el final, además, sacó dos pelotas consecutivas que tenían destino de gol. No hizo extrañar para nada a Pedro Gallese. (8)

¡Qué lindo juega Perú! gran jugada colectiva para golazo de Flores

Luis Advíncula: Un partido correcto en donde defendió mejor de lo que atacó. 'Bolt' cubrió su zona y evitó los desbordes de Perisic por su banda, aunque le costó cuando el lateral, Strinic, también se apuntaba al ataque. Habrá perdido una o dos veces por su banda, luego la cerró. En ataque estuvo su deuda, a diferencia de anteriores partidos, esta vez al jugador de los Lobos Buap le faltó precisión para habilitar a sus compañeros. (6)

Christian Ramos: demostró lo de siempre: seguridad, juego seguro y mucha comunicación con sus compañeros. Un buen partido de la 'Sombra' que se reafirma como uno de los fijos para Ricardo Gareca. Sufrió un poco con Kalinic en un mano a mano, pero supo reponerse. (6)

Anderson Santamaría: reafirmó su buen momento en México con la Selección Peruana y después de lo que mostró hoy sería una locura de Gareca no llevarlo a Rusia. Si hubiera estado calvo, fácil lo confundían con el 'Mudo' Rodríguez. Jerarquía, seguridad y nervios de acero para un partido redondo del ex Melgar. Además salida limpia, algo que siempre busca el 'Tigre' en sus defensores. (8)

Miguel Trauco: No llegaba en el mejor de los momentos, pero demostró que es pieza clave en el equipo. La técnica en sus pies es vital para salir desde atrás, el ex Universitario la pide y siempre te la devuelve en el pie. Así, por ejemplo, se gestó la gran jugada que culminó en el segundo gol. En materia defensiva, hizo un partido correcto: anuló a Mandzukic y no pasó mayores sustos. Aunque perdió algunos balones en salida también (6)

Yoshimar Yotun: Todo su buen partido se vio opacado por el error infantil que le cuesta la expulsión. Fuera de eso, 'Yoshi' cumplió dándole salida limpia al equipo e impidiendo lo más que pudo que se junten Modric y Rakitic en la mitad de la cancha. (6)

Renato Tapia: el mejor jugador de la cancha. Se cansó de recuperar pelotas y habilitar a los volantes ofensivos. Tapia no creyó en las figuras de Croacia y se los 'comió'. Estuvo por todas partes. Un encuentro redondo. (9).

André Carrillo: hizo un partido de más a menos. Comenzó con todo y hasta marcó, pero su juego fue decayendo, quizá por el gran desgaste que hizo. Hoy André jugó de extremo y alternó la posición de centro delantero con Farfán. Buen partido y le viene bien pues no juega con regularidad en su club. (7)

Edison Flores: Ante Croacia no pisó mucho el área rival, su tarea estuvo más basada en la cobertura defensiva. Sin embargo, eso no le impidió aparecer por sorpresa y marcar el segundo de Perú. Cuando el 'Oreja' la toma es muy difícil quitársela y generalmente espera a sus compañeros para pasarla. Gran partido, demostrando que tanto en materia ofensiva como defensiva es un jugador imprescindible. (7)

Christian Cueva: Está fino. Sus pases filtrados fueron una pesadilla para la defensa croata. Además, giró con facilidad y generó su propio espacio. No tuvo ninguna frente al arco, pero su 'chamba' esta noche fue la precisión. En el segundo de Perú puso una pelota impresionante para que Farfán haga de las suyas. (8)

Jefferson Farfán: Jerarquía la que tiene Farfán. Cuando Vuelva Paolo, Gareca tendrá terribles dolores de cabeza y es que en este momento sacar a la 'foca' del equipo sería terrible. El delantero del Lokomotiv fue una pesadilla: aguantó de espaldas, ganó en velocidad y siempre estuvo merodeando. El segundo gol es mitad suyo. Después de Tapia, el mejor de la bicolor. (9)