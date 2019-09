Perú y Brasil se volverán a enfrentar: el historial de sus últimos encuentros, con Cueva y Neymar 

Perú y Brasil volverán a verse las caras, luego de protagonizar una final en la Copa América. Esta vez, Ricardo Gareca y Tite se medirán en un amistoso FIFA, en Los Ángeles. El encuentro internacional se desarrollará este martes, desde las 9:30 p.m. Ojo, el encuentro será transmitido por Latina TV y Movistar Deportes.

Perú vs. Brasil: historial de enfrentamientos

Este año, Perú y Brasil se han enfrentado en dos ocasiones. Ambos fueron victoria del ‘Scratch’ sobre la ‘bicolor’. El conjunto de Ttite, sin Neymar, se tumbó a la ‘blanquirroja’ en la Copa América. En la primera oportunidad, ganaron 5-0; mientras que en la segunda fue 3-1 en la final del certamen.

En el 2016, Perú y Brasil también se enfrentaron en dos ocasiones, con Ricardo Gareca como técnico, y la historia fue distinta. Con un gol de Raúl Ruidíaz, la ‘blanquirroja’ eliminó al ‘Scratch’ de la Copa América. Posteriormente, el cuadro de Tite venció 2-0, con tantos de Gabriel Jesús y Renato Augusto.

Perú vs. Brasil: ¿Cómo llegan al amistoso FIFA?

Perú cayó ante Ecuador en su último amistoso FIFA. Raúl Ruidíaz no fue solución en el ataque, mientras que Christian Cueva dio chispazos de buen fútbol, al igual que Gabriel Costa. Esta derrota fue como una cachetada para los de Ricardo Gareca, que llegaron con la moral al tope al encuentro deportivo.

Brasil, por su lado, chocó contra Colombia. Neymar volvió a un partido con el ‘Scratch’ luego de superar una larga lesión. Ojo, el crack de PSG no participó de la final de la Copa América ante la Selección Peruana.

Perú vs. Brasil: árbitro, estadio y capacidad

El encuentro entre Perú y Brasil se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum, cuya capacidad es de más de 70 mil personas. Sin duda alguna, los hinchas de la Selección Peruana se harán presente en el recinto deportivo para el amistoso FIFA.

En las próximas horas, FIFA confirmará el árbitro que dirigirá el Perú vs. Brasil en Los Ángeles.

Perú vs. Brasil: horarios para ver el amistoso FIFA



- Perú vs. Brasil (Perú): 9:30 p.m. (vía Latina y Movistar Deportes)

​- Perú vs. Brasil (Chile): 10:30 p.m. (vía Chilevisión)

- Perú vs. Brasil (Argentina): 11:30 p.m. (vía DirecTV Sports, TyC Sports)

-Perú vs. Brasil (México): 9:30 p.m. (vía Televisa Deportes, Univisión, TUDN)



