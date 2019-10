Gabriel Costa: "No es fácil jugar contra Uruguay"

Fue uno de los más observados en el Perú vs. Uruguay y ello le pasó factura. Gabriel Costa reconoció no sentirse conforme con el rendimiento que tuvo en el amistoso de la escuadra bicolor, aunque afirmó que espera sacarse el clavo en el duelo de vuelta, en Lima.

"En lo personal, no fue un gran partido el que tuvo hoy. No es fácil jugar contra Uruguay, porque son muy aguerridos. Me voy con un sabor amargo y solo queda prepararse para el partido de vuelta, en Lima", sostuvo el jugador de Colo Colo a Movistar Deportes.



Sobre la intensidad que mostró en el Perú vs. Uruguay, Gabriel Costa indicó que así suele disputar los balones divididos y que el resultado no es tan importante como los minutos que va sumando junto al plantel comandado por Ricardo Gareca.

"El clima y la cancha te llevan a este tipo de situaciones límite. Estos partidos sirven para afianzarnos y seguir conociendo a mis compañeros", agregó el mediocampista nacionalizado peruano.



La Selección Peruana continuará con su preparación para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Y en el horizonte, la 'Blanquirroja' tiene un nuevo cotejo amistoso ante Uruguay , este martes, en el Estadio Nacional.



Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

