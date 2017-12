Renato Tapia: "Ya marqué a Pogba, pero en el Mundial será distinto"

Siguen los reconocimientos para los jugadores de la Selección Peruana . Esta vez le tocó el turno al capitán del futuro, Renato Tapia, quien fue nombrado como vecino ilustre del distrito limeño de San Luis. PerO eso no fue todo, el volante también imaginó cómo será el duelo contra uno de los mejores futbolistas del mundo, el francés Paul Pogba.

El jugador del Feyenoord contó que ya se enfrentó contra el crack del Manchester United, pero aseguró que el duelo en el Mundial será completamente distinto.

"Ya marqué a Paul Pogba en Old Trafford por la Eruopa League, es una situación distinta. Ahora jugaremos un Mundial y no importa si nos ven como favoritos o no", dijo Tapia.

Asimismo, Tapia señaló que no habría imaginado disputar la Copa del Mundo sin la presencia del capitán del equipo peruano, Paolo Guerrero.

"No me imaginaba un Mundial sin Paolo, estábamos esperando este desenlace, ojalá se pueda reducir más la pena. No hemos hablado aún, pero espero que esté muy bien y que sepa que lo estamos apoyando", agregó.



