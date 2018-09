Emanuel Herrera la tiene clara: “Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de la Selección Peruana ”, dijo días atrás para El Comercio.

Sin embargo, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) califican como "imposible" una convocatoria del delantero argentino, sin desconocer su gran momento en Sporting Cristal y su capacidad goleadora.

El principal problema no es futbolístico, sino el tiempo de nacionalización y su edad: " Emanuel Herrera (31 años) recién podría jugar por la Selección Peruana cuando tenga 36 o 37", recuerda Juan Carlos Oblitas en conversación con Depor.

Oblitas descartó a Emanuel Herrera de la Selección Peruana.

Agregó: "Para mí el mejor equipo del campeonato es Sporting Cristal y mucho tiene que ver con el rendimiento de este muchacho. Es un fenómeno de convertir tantos goles y es para quitarse el sombrero. Se ha adaptado al fútbol peruano de tal manera que es figura. Pero no hablemos de la Selección Peruana, eso es imposible".

¿Qué tan complicado es?

Lo primero es obtener la nacionalidad peruana y esto, según los leyes, le tardaría dos años. El delantero argentino tendría que vivir en Perú por 24 meses de manera ininterrumpida para así poder pedir su DNI.



Es decir, en el 2020 podría ser peruano. Pero ahí no queda el trámite. Si Emanuel Herrera quiere jugar por la Selección Peruana, además de cumplir los dos años para obtener su nacionalidad, debe vivir otros tres de forma ininterrumpida en el país para así poder cumplir con el requerimiento de FIFA de cinco años. Sí, sacando cuentas, recién en el 2023 sería un jugador convocable.