La Selección Peruana Sub 23 se prepara en la Videna de cara a los amistosos ante Bolivia que se desarrollarán el 14 y 17 de noviembre en Lima. Al finalizar la práctica, Yuriel Celi le dedicó unos minutos a la prensa y habló sobre lo que es tener a Nolberto Solano como técnico.

"Nolberto Solano me da bastante confianza. Siempre me dice que me divierta, que me sienta libre y eso es lo que yo hago día a día", señaló el futbolista en su primer día de entrenamiento.

Es preciso señalar que el viernes pasado Yuriel Celi anotó su primer gol en primera división con la camiseta de Academia Cantolao. El futbolista de 17 años ingresó al campo a los 45 minutos de juego y dos minutos después logró marcar el tanto.

"Me siento feliz, orgulloso de mi mismo. Esto es el trabajo del día día y al fin se me dio el gol. Es uno de los grandes logros que vengo alcanzando", sostuvo el atacante al respecto.

Reimond Manco defendió a Christian Cueva. (América TV)

►Alianza Lima responde por la denuncia de fuga de gas en el camerino visitante de Matute

►Selección Peruana arrancó entrenamientos para enfrentar a Colombia y Chile en fecha FIFA [FOTOS]

►Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Binacional: ¿cuáles son sus opciones para disputar el título?

►Reimond Manco: "Estoy a muerte con Christian Cueva, él tiene que estar en la Selección siempre" [VIDEO]