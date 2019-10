▷ Gratis vía Movistar Deportes, Perú vs. Uruguay en vivo: sigue online y por TV el amistoso FIFA 2019

Laselección peruana , con Christian Cueva y Edison Flores en la volante para reforzar la volante, juegan contra Uruguay en el partido de vuelta por el amistoso FIFA desde el estadio Nacional de Lima. el encuentro inicia a las 20:30 horas y será transmitido vía Movistar Deportes y Latina. Ambas selecciones confirmaron el equipo titular para el compromiso y te damos a conocer toda la incidencias para ver el partido de fútbol en vivo por TV y online.

Depor seguirá minuto a minuto el partido amistoso desde el estadio nacional de Lima; además, te da a conocer la mayor información con las estadísticas, declaraciones, formaciones, horarios, canales, cómo y dónde ver el partido online y por TV.

Perú va con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero. Uruguay buscará otro triunfo en el Nacional de Lima con Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

SIGUE MINUTO A MINUTO EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE PERÚ VS. URUGUAY

Christian Cueva y Edison Flores serán titulares en el Perú vs. Uruguay por el amistoso FIFA en el estadio Nacional de Lima. (Video: América TV)

Ricardo Gareca reconoció en la conferencia de prensa luego del duelo del último viernes que Uruguay derrotó bien a su equipo y que la primera mitad del encuentro les costó meterse en juego después y nunca pudieron mostrar profundidad en ofensiva.

"En Lima será diferente", señaló el volante peruano Renato Tapia , que extraña en ese sector al lesionado Yoshimar Yotún , pero contará con el trabajador Christofer Gonzáles.

Una de las posibles variantes en la ofensiva es la inclusión de Christian Cueva que, si bien no ha sumado muchos minutos en el Santos de Brasil, el último viernes tuvo buenas acciones e incomodó en ciertos momentos al portero Fernando Muslera.

En frente estará la Celeste que llegará, nuevamente, sin sus dos estrellas: Luis Suárez , del Barcelona, y Edinson Cavani , del PSG. Sin embargo, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez demostraron que pueden sustituir a los dos delanteros, ya que tiene talentos jóvenes de calidad.

La baja obligada de la selección será la de Muslera que debió ir a Turquía para el nacimiento de su hija y en su lugar estará el portero del Independiente de Argentina, Martín Campaña.

Este será un duelo especial para el técnico Tabárez , ya que cumplirá 200 partidos al frente de la selección uruguaya luego de dos periodos como entrenador de la Celeste , entre 1988 y 1990 y desde 2006 hasta la actualidad.

Si bien no está confirmado el once, se especula que arrancarán los mismos que derrotaron a Perú en Montevideo, aunque el delantero Darwin Núñez podría hacerse de un lugar en la alineación inicial.

Perú buscará un triunfo en la revancha contra Uruguay en el Nacional de Lima. Paolo Guerrero volverá a ser el arma de ataque.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE PERÚ

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso

11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso



ÚLTIMOS PARTIDOS DE URUGUAY

20/09/19 | Uruguay 2-2 Japón | Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 Perú | Copa América

06/06/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso

11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso