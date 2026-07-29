Este miércoles 29 de abril se realizará el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026, que, como es costumbre, se llevará a cabo principalmente a lo largo de la Avenida Brasil en Lima, abarcando los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. Si bien miles de peruanos prefieren verlo de manera presencial, muchos otros miles optan por seguirlo a través de una pantalla. Dicho ello, si te interesa disfrutar el evento tanto por TV como Online, te comento que América TV y América tvGO son buenas opciones para ti. No te preocupes que en esta nota te explicaré cómo seguir la transmisión en directo sin problemas por dichas señales.

Cada 29 de julio, como parte central de las Fiestas Patrias de Perú, se realiza el Desfile Militar. (Foto: ANDINA / Ricardo Cuba)

¿A qué hora inicia el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026 hoy?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 empezará a las 10:00 a.m. en Perú y terminará (aproximadamente) a la 1:00 p.m. A continuación, revisa la guía de horarios por país.

Estados Unidos (ET): 11:00 am

Estados Unidos (CT): 10:00 am

Estados Unidos (MT): 9:00 am

Estados Unidos (PT): 8:00 am

México (CDMX): 9:00 am

España: 5:00 pm

Puerto Rico: 11:00 am

República Dominicana: 11:00 am

Panamá: 10:00 am

Costa Rica: 9:00 am

El Salvador: 9:00 am

Guatemala: 9:00 am

Honduras: 9:00 am

Nicaragua: 9:00 am

Argentina: 12:00 pm

Brasil (Brasilia): 12:00 pm

Uruguay: 12:00 pm

Paraguay: 12:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 am

Bolivia: 11:00 am

Venezuela: 11:00 am

Ecuador: 10:00 am

Colombia: 10:00 am

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú.

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador para ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori.

¿Cómo ver América TV EN VIVO, el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026 por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar la cobertura por Fiestas Patrias.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026 en tu pantalla favorita.​