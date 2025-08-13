La lluvia de estrellas Perseidas, uno de los eventos astronómicos más populares del año, está a punto de alcanzar su pico en agosto de 2025. Conocidas también como las “Lágrimas de San Lorenzo”, las Perseidas son famosas por su alta frecuencia, con hasta 100 meteoros por hora. Para no perderte este espectáculo celestial si vives en Estados Unidos, te ofrecemos una guía completa con todo lo que necesitas saber, desde la hora exacta para levantar la mirada al firmamento nocturno y dónde mirar hasta consejos para obtener la mejor vista, a pesar de la luz de la Luna Llena.

Revisa a qué hora inicia y cómo se podrá observar la Lluvia de Estrellas Perseidas en Estados Unidos, este 13 de agosto. (Foto: AFP)

¿Dónde y cuándo ver la Lluvia de Estrellas Perseidas 2025 en EE.UU.?

Las Perseidas son visibles en el Hemisferio Norte. Para ver la mayor cantidad de “estrellas fugaces”, lo ideal es observar el cielo cuando el radiante de la lluvia de meteoros (el punto de donde parecen provenir) está más alto. La mejor ventana de tiempo para la observación es alrededor de las 22:30 hora local (11:30 pm ET / 8:30 pm PT), en las latitudes medias del norte. Desafortunadamente, la lluvia de meteoros no se puede ver adecuadamente desde la mayoría de las partes del Hemisferio Sur.

El mejor momento para ver las Perseidas en 2025 es durante su pico, la noche del martes 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto. Se espera que la mayor cantidad de meteoros se produzca a las 13:15 GMT, con un posible aumento de actividad después de las 04:00 GMT. Sin embargo, la Luna estará iluminada en un 90%, lo que dificultará la visibilidad de los meteoros más débiles. Posterior a la fecha mencionada, todavía es posible disfrutar del espectáculo astronómico, pero necesitarás de alguna herramienta de observación como binoculares y/o telescopios. Para mitigar este efecto, busca un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, y trata de ocultar la luz de la Luna detrás de edificios o árboles.

¿Cómo prepararse para ver la Lluvia de Estrellas Perseidas 2025 en EE.UU.?

Para una experiencia óptima, es fundamental una buena preparación. Entre las cosas que sí debes hacer es buscar un lugar con un cielo oscuro, lejos de las luces de la ciudad, y llevar una silla reclinable o una colchoneta para estar cómodo. Tómate al menos una hora para que tus ojos se adapten a la oscuridad y puedas ver más meteoros. Lo que no debes hacer es evitar mirar directamente al radiante, ya que los meteoros serán más cortos en esa zona. No enciendas luces brillantes ni hagas fuego, pues esto afectará tu visión nocturna. En su lugar, usa una linterna de luz roja o el modo nocturno de las aplicaciones de astronomía.

¿Qué causa la Lluvia de Estrellas Perseidas?

Las Perseidas ocurren cuando la Tierra atraviesa un rastro de escombros dejado por el cometa periódico 109P/Swift-Tuttle. Aunque este cometa solo se acerca a nuestro planeta cada 133 años, la Tierra cruza su rastro de polvo y hielo cada año, lo que resulta en la espectacular lluvia de meteoros. Estas partículas son frágiles y se desintegran al entrar en nuestra atmósfera.

¿Las Lluvia de Estrellas Perseidas representan un peligro para la Tierra?

No, las Perseidas no representan ningún peligro para la Tierra. Los meteoros que observamos son partículas diminutas de polvo y hielo del cometa Swift-Tuttle, y son tan frágiles que se desintegran por completo al entrar en la atmósfera. En el pasado, algunos cálculos sugerían que el cometa podría colisionar con la Tierra en el año 2126, pero estudios más recientes han descartado cualquier tipo de amenaza, por lo que podemos disfrutar del espectáculo sin preocupaciones.