Con un talento innegable, pero una carrera que daba para más. Así se puede definir al futbolista colombiano James Rodríguez que sigue brillando con su selección, pero que a nivel de clubes nunca pudo explotar su talento al máximo. En las últimas horas, trascendió que tiene conversaciones muy avanzadas para fichar por un equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Se trata del Minnesota United, club con el que estaría ligado por las próximas temporadas. Así lo reveló el reconocido periodista Tom Bogert, del prestigioso medio The Athletic. Antes, también lo había informado el comunicador cafetero Carlos Antonio Vélez.

Además, de ambos ser fuentes de importante peso en el deporte, el propio futbolista sorprendió con una publicación a través de sus redes sociales en las que se le ve abordo de un avión con un mensaje que confirmaría la noticia.

“Aquí vamos”, escrito en inglés, idioma nativo de Estados Unidos, que sería el nuevo país en el que jugará y que también será sede, en solo unos meses, del Mundial de Fútbol.

Publicación de James Rodríguez. (Foto: captura de pantalla 'X')

James disputó las últimas temporadas en el Club León de la Liga MX, aunque con poca regularidad, razón por la cual sus destinos ya no estarán más unidos en 2026. Si bien llegó con altas expectativas, no logró mostrar su mejor versión.

Hecho que sí pasa con la selección Colombia. Rodríguez fue elegido el mejor jugador de la última edición de la Copa América 2024, por encima de importantes figuras del continente como Lionel Messi y Vinícius Junior.

Lo mismo ocurrió en 2014, cuando fue una de las grandes figuras del Mundial de Brasil. Aunque no fue elegido como tal, muchos lo consideraron así. Lo cierto es que sí fue el autor del mejor gol de aquella edición.

Sus presentaciones con la camiseta cafetera generaron interés de los clubes más poderosos del mundo como Real Madrid y Bayern Múnich. En ambos jugó algunas temporadas, pero sin el brillo esperado, por lo que terminó marchándose sin actuaciones estelares.

