Attack on Titan o Shingeky no Kyiojin , como es conocido en Japón, está en su momento más tenso en el anime. El año pasado se cerró la primera mitad de la temporada 3 y los fans han estado esperando hasta ahora para una fecha oficial de estreno de la continuación.

Attack on Titan | Temporada 3: fecha de estreno oficial confirmada de la segunda mitad | Shingeky no Kyiojin. (Video: Wit Studio)

Fecha de estreno:

Attack on Titan estrenará este 28 de abril la segunda parte de la tercera temporada. En total serán 12 capítulos para cerrar el arco argumental que se desarrolla en este momento. Lo que nos espera es un combate directo contra el Titán Bestia, el cual decide ir a la carga contra los soldados.

Además de la continuación del capítulo " Night of the Battle to Retake the Wall", también la producción trabaja en una película live-action de Attack on Titan , la cual será dirigida por Andy Muschietti, director de la cinta 'It'.

Sinopsis de la Tercera Temporada de Shingeki no Kyojin

¡Atención! las siguientes lineas contienen spoiler de las pasadas temporadas de Shingeki no Kyojin y de los capítulos hasta ahora estrenados. Para poner en contexto la nueva historia, se debe comprender que lo titanes realmente están muy relacionados con la humanidad.



Al final de la segunda temporada se vio como el 'titan bestia' realmente era un hombre que presuntamente está relacionado con Eren, el protagonista. Además, ex compañeros de la 104º Tropa de reclutas, Reiner Braun y Bertolt Hoover, se confesaron como el 'titán acorazado' y el 'titán colosal'.



Ahora que llegaron a la ciudad principal, rápidamente se convierten en enemigos del gobierno por un complot en donde los más altos comandantes están envueltos. Eren y sus amigos deberán luchar contra todos para poder descubrir la verdad de los titanes.