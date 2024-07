Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba concluyó con la Temporada 4 - Arco del Entrenamiento Hashira hace unas semanas. La comunidad aguarda por la trilogía cinematográfica de la Temporada 5 - Arco del Castillo Infinito. Mientras tanto, podemos hablar del legado de los últimos episodios. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor capítulo según la comunidad?

Una manera de saber cuál ha sido la aceptación de los episodios del Arco del Entrenamiento Hashira es revisando la página IMDb, una base de datos que almacena información relacionada con películas, series de televisión, videojuegos y más. Allí podrás encontrar los votos emitidos por los fans de Demon Slayer a cada entrega.

El Arco del Entrenamiento Hashira no ofreció escenas memorables de acción porque la trama desarrolló aspectos personales de Tanjiro y de los cazademonios más habilidosos de los Demon Slayer Corps. Es por esta razón que la mayoría de episodios no superan los 7.0 de puntaje.

El único con puntuación casi perfecta (9.9 de 10) es “The Hashira Unite”, el octavo y último capítulo de la Temporada 4 en el que vemos un adelanto del Castillo Infinito. Por otro lado, el que menos aceptación tuvo (7.1 de 10) es “To Bring a Smile to One’s Face” en el que Tanjiro supera los desafíos de Tengen Uzui para continuar su entrenamiento con Muichiro Tokito.

Ranking de los episodios de Demon Slayer - Temporada 4

T4.E1 ∙ To Defeat Muzan Kibutsuji | 8.0 / 10

T4.E2 ∙ The Sorrows of the Water Hashira, Giyu Tomioka | 7.5 / 10

T4.E3 ∙ Fully Recovered Tanjiro Joins the Hashira Training! | 7.2 / 10

T4.E4 ∙ To Bring a Smile to One’s Face | 7.1 / 10

T4.E5 ∙ I Even Ate Demons... | 7.4 / /10

T4.E6 ∙ The Strongest of the Demon Slayer Corps | 7.3 / 10

T4.E7 ∙ Stone Hashira Gyomei Himejima | 8.7 / /10

T4.E8 ∙ The Hashira Unite | 9.9 / 10

Dónde ver los capítulos de Demon Slayer

Todo el material relacionado con Demon Slayer, incluida la película Mugen Train, está disponible en Crunchyroll. En caso de que tuvieras Netflix, solo podrás ver las primeras tres temporadas y no hay fecha para el estreno del Arco del Entrenamiento Hashira al catálogo.

Crunchyroll ofrece tres planes con diferentes beneficios. Si es que solo quieres la cuenta para ver Demon Slayer, puedes acceder a una prueba gratis de siete días. Puedes hacer clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta de Crunchyroll y acceder a la prueba gratuita.