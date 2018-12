Cuando todo estaba listo para el UFC 232 en Las Vegas, la Comisión Atlética de Nevada le negó la licencia a Jon Jones al dar positivo por una sustancia prohibida. Se trató del metabolito M3, el mismo que en 2017 generó su suspensión.

El poco tiempo de anticipación y la negativa de la Comisión de Nevada, la cual quería una investigación más completa, motivó a que Dana White cambie de sede a California. Un estado donde sí le otorgó credenciales a Jon Jones para su pelea contra Alexander Gustafsson por el título vacante semipesado.

El malestar de los fanáticos y de los peleadores que también competirán en el UFC 232 no se hizo esperar. Sin embargo, Jon Jones rompió su silencio y pidió disculpas por todo lo sucedido. Así lo dio a conocer en una entrevista al portal MMA Junkie.

"Me siento mal por los fanáticos. A los peleadores del UFC 232 que vi en persona me disculpé. Hasta ahora, todos han dicho que me han perdonado, y creo que debo priorizar mis emociones y guardarlas para después de la pelea. Después tengo planeado de alguna manera devolverles a los fanáticos lo que perdieron", dijo Jon Jones, quien en todo momento proclamó su inocencia.



"Honestamente, mi reacción inicial fue 'no otra vez', me sentí como en una pesadilla, pero honestamente, creo que mi fe en Dios me ha ayudado en esta situación. Algunos actos están fuera de mi control, y solo tienes que aprender a centrarte en lo que puedes controlar", finalizó Jones.