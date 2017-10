Se fue de la WWE para firmar con la UFC. Se demoró casi dos años para debutar en el octágono y perdió. CM Punk no la pasó nada bien en diciembre del 2016 y, a un año de su dolorosa derrota, su esposa AJ Lee cuenta por primera vez cuál fue su reacción.

En una reciente entrevista en el podcast de Sam Roberts, la exdiva reveló detalles de la noche del UFC 203. "No creo que le haya dolido hacer un millón de dólares por una noche de trabajo. Estaba mentalizado en eso, así que regresó tras bastidores con una gran sonrisa en la cara", aseguró.

UFC CM Punk fue sometido a los 2:14 minutos del primer round. (Getty)

A pesar de haber perdido por sumisión ante Mickey Gall en el primer round, no dudó en agradecerle a su esposa. "Yo estaba muy orgullosa de él. Me dedicó un discurso muy conmovedor y traté de no ponerme sentimental frente a todos. Estaba muy orgullosa de él", finalizó.

Desde aquella pelea, CM Punk no ha vuelto a tener ningún otro enfrentamiento. Dana White, presidente de la UFC, aseguró que tendría que buscar una nueva oportunidad fuera de la compañía para volver a considerarlo en alguna cartelera.

A pesar de ello, el exluchador de la WWE sigue entrenando. A sus 39 años, espera volver al octágono y cobrarse la revancha.