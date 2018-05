Su mamá estaba entre la marea de chilenos en el UFC Santiago , el sábado pasado. Un golpe, dos, tres, directos a la cara que quizás le dolieron más a ella que a Claudio Puelles , pero todo valió la pena. El 'Niño' había crecido y fue en esa jaula que salió a relucir su tenacidad, esa cualidad que solo tienen los verdaderos guerreros.



Después de 18 meses de ausencia por una lesión en la rodilla izquierda, Puelles sabía que una victoria era necesaria para regresar al ruedo. Pero no se pudo imaginar que con esa sumisión ante el brasileño Felipe Silva batiría un récord y una distinción importante .



¿Cómo te estás recuperando de las lesiones?

Tengo una pequeña fractura en la cara, pero todo bien. Se me dificulta comer un poco, pero estoy feliz. También tengo nariz fracturada y el ojo inflamado. Por eso paro con lentes día y noche.



¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio?

Ella estuvo conmigo siempre. Fue a verme al UFC Chile y de ahí se pasó al hospital para verme. Estaba muy feliz por mí. Ella sabía que me iban a golpear, yo también, pero quizás no pensé que iba a ser tanto (risas).



UFC Así luce Claudio Puelles luego de la pelea del UFC Chile. (Sissi Zegarra)

¿Qué pensabas cuando te estaba yendo mal?

Que todavía había tiempo hasta que suene la campana. Así me siguiera golpeando, iba seguir guerreando hasta el final. No me iba a salir de la pelea. Para ello, debería haberme noqueado o matarme porque no iba a parar. Son quince minutos de mi vida y yo entreno todos los días, desde los 14 años. No me iba a rendir por cinco minutos más.



¿Sentiste la presión de pelear en Chile?

Pensé que iba a ser más duro, pero me sorprendió la gente. Sentí el apoyo, aún más cuando gané. Me han llegado mensajes diciéndome: 'Estaba en contra tuyo solo por ser peruano, pero te has ganado un fan'.



¿Cuán importante es tu carrera como peleador?

Este deporte es mi vida. Entreno desde adolescente, todos los días: vivo, como, respiro MMA.



¿Cuándo empezaste a tomártelo en serio?

Quizás cuando debuté como profesional, cuando tenía 17 años. Llegué al gimnasio del Pitbull y ahí me enseñaron a ser un deportista de alto rendimiento porque tenía que entrenar dos o tres veces al día.



¿Y siempre recibiste el apoyo de tu familia?

Al principio, mi mamá estaba preocupada porque estudie, pero se dio cuenta cuánto empeño le puse a esto, así que me apoyó. Ella siempre ha sido mi empuje: desde despertarme temprano en las mañanas o alentarme cuando nadie más lo hacía.



¿Por cuánto tiempo más te ves haciendo esto?

Me gustaría pelear por diez años más, retirarme a los 32 años quizás. Pero eso no significa que me aleje de las MMA. Esta es mi vida y voy a estar involucrado siempre.