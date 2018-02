Una ola de críticas recibió esta semana Conor McGregor , tras convertirse en el campeón de UFC con más días sin defender su cinturón: superó la marca de 462 días que había dejado Anthony Pettis como campeón ligero (70 kilos) en 2014.

Lo cierto es que, según explica el mismo Conor McGregor, se ofreció para enfrentar a Frankie Edgar en la pelea estelar del UFC 222, luego de que Max Holloway, campeón pluma (66 kilos), quedara descartado del evento por lesión.

"Me ofrecí para enfrentarme a Frankie Edgar cuando se lesionó Max Holloway, pero me dijeron que no había suficiente tiempo para generar el dinero que UFC necesitaría. Estaba emocionado por llegar en el último minuto y acabar con el último peso pluma", aseguró Conor McGregor.

Por otro lado, Conor McGregor pidió a los fanáticos de la UFC que respeten el gran trabajo que ha hecho para promocionar las artes marciales mixtas (MMA) en los últimos años. Asegurando, además, ser el mejor de esta disciplina.

"Por favor, respeten la enorme cantidad de trabajo que he hecho fuera del octágono. Alcancé la cima del mundo para una pelea, y ahora estoy aquí. ¡Soy el campeón de campeones!", finalizó Conor McGregor, quien todavía no tiene fecha confirmara para su regreso al octágono de la UFC.