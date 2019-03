¡Lo dijo todo! La declaración del fanático que denunció a Conor McGregor por robo de celular en Miami

El comportamiento de Conor McGregor volvió a 'jugarle' una mala pasada, esta vez fuera del octágono de UFC. Esto luego de verse implicado en un altercado con un fanático la madrugada del lunes en Miami, el cual generó su arresto por un par de horas.

La policía de Miami detuvo a Conor McGregor por haberle quitado y destruido el celular de un fanático en la madrugada. La acción del excampeón de UFC lo llevó a afrontar cargos de robo, conducta criminal y delito en segundo y tercer grado.

Y pese a que McGregor ya salió libre bajo fianza, tras pagar 12 mil 500 dólares, el portal TMZ Sports se contactó con el presunto agraviado para conocer su versión de lo ocurrido. "Estaba afuera del hotel en mi carro y lo vi, quise tomarme una foto con él", dijo Ahmed Abdirzak.



" McGregor vino a darme la mano, pero luego me quitó el teléfono y comenzó a aplastarlo. Su seguridad me rodeó y me empujaron. Él se rió, agarró mi celular y se lo llevó. En ese momento, el gerente del hotel me dijo que ellos lo iban a resolver", comentó el fanático.



"Tengo fotos de mi hijo que ni siquiera guardé en mi iCloud y que voy a perder", dijo Abdirzak. "Eso es realmente lo que más me molestó. Tengo fotos de mi hijo que nunca volveré a ver", finalizó.

