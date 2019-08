¿Contra quién pelearía? Conor McGregor quiere volver al octágono y lo haría a fines de año

Conor McGregor ya quiere regresar a los octágonos y lo dejo claro durante una entrevista que la concedió a ESPN, en la que también pidió disculpas públicamente por haber agredido a un anciano en un bar. El irlandés tiene en la mira a Khabib Nurmagomedov, su verdugo en su última lucha, pero de no poder, está dispuesto a pelear con quien sea.

"Quiero mi título mundial de regreso. Quiero mi redención", dijo McGregor. "Mi campamento no fue adecuado, aprendí mucho de eso. Nadie puede negar el compromiso que tuve durante ese campeonato. Yo sé cómo peleé. Él (Khabib) corrió durante todo el cuarto round. No lanzó ningún golpe. Buscó el derribo. Hay muchas cosas que he aprendido de ese combate que me van a ayudar a vengar mi derrota", agregó.

Luego, señaló que no va a esperar a nadie y que ya quiere entrar a la jaula. "Si me preguntas con quién quiero pelear, te responderé con quien sea. Si es con Dustin, con Dustin. Si es con Nate, con Nate. Si es con Jorge, con Jorge. Con quien sea. Tony Ferguson, Justin Gaethje, Max Holloway, la revancha con Aldo. Hay tantas opciones y la verdad no me importa quien se pare frente a mí. Lo importante es regresar al octágono", señaló.

Por último, el entrevistador Ariel Helwani le consultó si volverá a pelear este año en el peso ligero. "Ya estoy en forma. No he perdido mi condición física. Puedo golpear. ¿Qué estamos? ¿Agosto? Sí creo que se puede lograr para fin de año", contestó 'The Notorious'.

▶ ¡Lo dieron todo! Así fue el debut del equipo nacional de vóley sentado en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019



▶ ¡La lucha libre invade Perú! Todo lo que necesitas saber del WWE en Lima



▶ Afrontará las consecuencias: Conor McGregor se disculpó públicamente por golpear a un anciano en un bar [VIDEO]



▶ ¡Se viene la boda! Seth Rollins y Becky Lynch ya anunciaron su compromiso