¡Rompe las rejas! Jesús Pinedo tendría su segunda pelea en el UFC Nashville en marzo

Hace tres meses debutó ganando en el octágono de UFC (en el UFC Argentina). Pero Jesús Pinedo no se duerme en sus laureles y sigue con los entrenamientos en el PMAC (Pitbull Martial Arts Center). Sabe que debe ponerse más fuerte.

"Trabajo en tres turnos con el profesor Iván Iberico, comienzo a las 5:30 am (hasta las 7:30 am), luego retomo a las 11:30 am (hasta las 2:00 pm) y cierro prácticas en la noche", señaló Pinedo, quien es cinturón marrón en luta livre. Eso sí, la intensidad de las sesiones dependerá de cuán cerca esté de pelear. Y parece que el 'Mudo' lo hará pronto.

A medida que pasan los días, los rumores de una vuelta de Jesús Pinedo al octágono se hacen más fuertes. Todo hace indicar que el peruano regresaría a la acción en el UFC Fight Night en Nashville, a realizarse este 23 de marzo, ante el estadounidense Chris Gruetzemacher.



Jesús, hay opción de que pelees en el UFC Nashville en marzo

Si se da la pelea, sería bueno. Yo vengo entrenando de la mejor manera al 100% con el profesor Iván (Iberico). Estoy listo para una oportunidad que se me presente.

De concretarse, tu rival sería Chris Gruetzemacher. ¿Qué sabes de él?

Sé que es un peleador muy difícil, un tipo duro. Viene de noquear a Joe Lauzon (en abril pasado). Es un rival de mucho nivel, pero me gustan los retos.

Chris (tu posible rival) pelea en peso ligero; en cambio, tú-salvo en tu debut en UFC- compites en pluma, ¿habría algún problema?

Para 66 kilos (categoría pluma), yo soy un peleador grande. Así que si se da en ligero (70 kilos) no tendría ningún problema. Yo estoy listo para cualquiera de las dos categorías.

Jesús, ¿en qué categoría te sientes más cómodo?

Es relativo, yo me siento bien en las dos. Pero sí depende del tiempo de anticipación. En 70 kilos me siento bien por un tema de corte de peso, porque peso 80 kilos. Para bajar a 66 tendría que tener más tiempo, como dos meses. Mientras que en ligero, un mes solamente.

¿Cuántas veces te gustaría pelear este año?

Me gustaría pelear tres veces en el 2019. Todo depende de cómo esté después de un combate, pero sí esa sería la idea, tres veces por año.

En tu debut en UFC, fuiste más estratégico. Si se da la pelea ante Gruetzemacher, ¿qué Jesús Pinedo veríamos?

Si se da esta pelea, van a ver a un Jesús Pinedo más noqueador. Acabaría la pelea definitivamente.