Daniel Cormier no puede vivir un mejor presente en la UFC. Pero hay una deuda que el actual campeón de las divisiones pesada y semipesada todavía tiene pendiente: vencer a Jon Jones , su rival de toda la vida.

Es que Jon Jones ha sido el único 'verdugo' en la exitosa carrera de Daniel Cormier. En su primera pelea (2015), lo venció por decisión y acabó con su invicto. Y en la segunda (2017), le quitó el cinturón semipesado tras un tremendo nocaut.

Si bien su próximo combate sería ante Alexander Gustafsson, Jon Jones tiene en sus planes disputar un tercer combate ante Daniel Cormier. Por eso, usó su cuenta de Instagram para volver a enviar un desafiante mensaje a 'DC'.

"¿Estás loco, hermano? USADA te está llamando. Pero no vas a tomar el teléfono porque cuando te digan que soy inocente, toda la fantasía que has creado se hará añicos. [...] No estás dispuesto a aceptar que ese cinturón es falso. El hecho de no poder ganarme te mata. Cuando te retires aceptes que un peleador mejor te venció"



Jon Jones logró nueve defensas del título semipesado de UFC antes de ser suspendido por doping. (Getty Images)

Devolvió el golpe

Como era de esperarse, Daniel Cormier no tardó en responder. El campeón acusó a Jon Jones de haber 'vendido' a otros peleadores con posibles casos de doping, con la intención de buscar una reducción de su sanción con USADA.

"¿Crees que eres el único al que se le ha ofrecido este trato? ¡No, eres el único cabrón lo suficientemente bajo como para aceptarlo! ¿A cuál de tus compañeros de equipo vendiste para obtener esa broma de castigo de la USADA? Pensé que no había nada más bajo que un tramposo, pero no es sorprendente que me muestres un nivel completamente nuevo. ¡Eres un tramposo y un SOPLÓN!", aseguró Daniel Cormier.

"Si no hiciste nada malo y fueras inocente como dices, entonces nunca hubieras sido suspendido. Has tenido que comparecer ante estas personas y árbitros tantas veces que es una locura. Así que volviste a caer, ¿cuántas veces puede caer un hombre?, agregó el monarca de las divisiones más grandes de UFC.