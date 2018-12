Luego de que la Comisión Atlética de Nevada anunciará que encontró residuos del metabolito M3 en el organismo de Jon 'Bones' Jones , el peleador de la UFC utilizó sus redes sociales para pronunciarse.

"Estoy enfocado en lograr mi objetivo de recuperar el título de peso semipesado. Me he sometido voluntariamente a cada prueba de la USADA antes de esta pelea y la USADA ha confirmado lo que he estado diciendo todo el tiempo: soy un atleta limpio", dice su primera publicación en Twitter.

Luego, agradeció a quienes le permitieron continuar con la pelea pactada contra Alexander Gustafsson, que se realizará en California (ya no en Nevada), y que tendrá en juego el campeonato de peso semipesado.

"Agradezco sinceramente a la Comisión Atlética del Estado de California y a Andy Foster por hacer lo correcto y por apoyarme en este proceso. No puedo esperar para luchar contra Alex Gustafsson este sábado 29 de diciembre en The Forum de Los Ángeles, en Inglewood", señaló en otro tuit.

Al final, escribió que "no me pueden doblegar, no me pueden vencer".

Según los especialistas, los rastros de la sustancia prohibida que se le encontró a 'Bones' serían remanentes del doping positivo que dio el año pasado. No se trataría de una violación a la política antidopaje.