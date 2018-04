Khabib Nurmagomedov ha tenido una carrera en la UFC impecable. Con un récord de 26-0, consiguió el sábado pasado el título de peso ligero. Sin embargo, el ruso tiene miedo de que la fama nuble su camino.



"Estoy un poco nervioso por este cinturón. La fama puede cambiarte y no quiero eso. Tengo miedo de perderme. Quiero ser el Khabib de antes de este título", señaló el nuevo campeón de la UFC a MMAJunkie.



Khabib Nurmagomedov no quiere terminar como Conor McGregor, exmonarca de peso ligero. Desde que el irlandés consiguió el campeonato, no ha podido volver a la jaula por mantener una carrera mediática.



En especial debido al reciente incidente que tuvo en Nueva York. 'The Notorious' atacó un bus de la UFC en búsqueda de Khabib Nurmagomedov.



El 'Águila' ha pedido defender el título en noviembre próximo. Quiere enfrentar a George St-Pierre, pero este ya declinó la invitación pues considera que primero debe enfrentar a Tony Ferguson o Conor McGregor.