¡Giró como un trompo! La singular celebración que se vivió en el UFC San Petersburgo [VIDEO]

Con tres derrotas consecutivas, Krzysztof Jotko salió al Yubileyny Sports Palace de San Petersburgo con el plan de ganar sí o sí. Y es que ante al macedonio Alen Amedovski se jugaba la última pelea de su contrato con UFC.

Luego de tres rounds dominantes, el polanco se llevó la victoria por decisión unánime. La decisión de los jueces no fue difícil, pues Jotko siempre estuvo arriba en cuanto a golpes: conectó 118; mientras que Amedovski solo ocho en el UFC Fight Night.

Tras escuchar su nombre como ganador, Krzysztof Jotko decidió festejar con un paso de freestyle en el centro del octágono. El polaco empezó a girar y desató la alegría entre los fanáticos que acudieron a ver el UFC San Petersburgo.

"Tuve una época difícil, de lesiones y duras derrotas. Estuve triste, pero no me rendí, trabajé mi movilidad, mis golpes y el ground and pound. Creo que el control mental se vio reflejado en el octágono", declaró Krzysztof Jotko.

​

