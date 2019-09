Carlos Huachín vs. José 'Teco' Quiñonez vía FOX Sports 2: pelean en la cartelera preliminar del UFC México

El peruano Carlos Huachín choca con el mexicano José 'El Teco' Quiñónez en el combate estelar de las preliminares del UFC México. La transmisión de esta pelea estará a cargo de FOX Sports 2 desde las 6:00 pm (hora peruana).



Huachín buscará en tierras aztecas su primera victoria en una jaula de UFC. En su debut (en el UFC 237), se enfrentó al brasileño Raoni Barcelos y cayó por nocaut técnico en el segundo round.

"La pelea contra Raoni la vi muchas veces y comencé a corregir errores. Estuve trabajando bastante para mejorar mi pelea de piso, controlar más y que no me hagan daño. Ahora, ya no seré el mismo. Estoy renovado y motivado", señaló en comunicación con Diario Depor.

A pesar de su última derrota, Carlos Huachín llega a México con un buen historial en artes marciales mixtas: ha ganado 10 veces y ha perdido en cuatro oportunidades; mientras que su oponente 'El Teco' Quiñónez tiene 7 triunfos y 3 caídas.

