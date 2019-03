¿Nació el amor? Becky Lynch y Seth Rollins estarían en una relación sentimental

Una nueva relación amorosa parece haber surgido en la WWE. Se trata de Becky Lynch y Seth Rollins. En las últimas semanas, sus fanáticos los han captado juntos. Además, hasta donde se sabe, ambas superestrellas se encuentran solteros.

La irlandesa terminó su relación a inicios de febrero con el peleador de UFC, Luke Sander; mientras que semanas después el arquitecto se separó de su pareja, Sarah Alesandrelli. Desde entonces, a ambos luchadores de la WWE se les ha visto juntos en lugares públicos.

Por ejemplo, The Man, como se hace llamar Becky, público una foto con Seth Rollins, Renee Young y otra persona en Twitter y escribió que la pasó genial en UFC 235. La irlandesa también estuvo en la cafetería que recientemente inauguró el arquitecto en Davenport, Iowa.

Y por si fuera poco, los fanáticos vieron a los dos luchadores el pasado domingo 17 de marzo en un show en vivo de SmackDown. Ambos trabajan para WWE, así que no habría problema que estén en un mismo evento. Sin embargo, el exmiembro de The Shield no estaba programado para aparecer esa noche. Esto ha alimentado el rumor de que ya son pareja.

Incluso, el periodista Felix Upton de Ringside News reportó que ambos ya serían novios. Si son o no son enamorados, eso lo sabremos en los próximos días.

La foto que publicó Becky en su Twitter. (WWE)

