¡Combate de demonios! Bray Wyatt aceptó el reto de Finn Bálor y pelearán en SummerSlam 2019 [VIDEO]

SummerSlam 2019 ya comienza a armar su cartelera y una de las peleas que se ha confirmado es la de Bray Wyatt , con su nuevo personaje de 'The Fiend' (demonio en español), contra Finn Bálor. Así lo anunció la empresa en la última edición del SmackDown Live.

El irlandés salió al cuadrilátero del show azul y tomó el micrófono para retar a Bray Wyatt, quien dos semanas antes lo había atacado en Monday Night Raw. La respuesta de Wyatt no hizo esperar y apareció en la pantalla gigante del American Airlines Center de Miami.

Pero esta no vez no fue un video, como en las anterior ocasiones. Esta vez estaba en vivo y aceptó el reto del excampeón intercontinental. De esta manera, el mayor evento de verano tendrá una pelea de 'The Fiend' contra 'The Demon', o en español: una contienda de dos demonios.

El SummerSlam 2019, evento de WWE, se llevará a cabo este domingo 11 de agosto en el Scotiabank Arena de Toronto, en Canadá. Y hasta el momento la cartelera cuenta con seis combates asegurados.

Bray Wyatt aceptó el reto de Finn Bálor. (WWE)

